Xbox One – Andocken gehört bald der Vergangenheit an

Das Snap Feature der Xbox One (Andocken von Apps) gehört bald der Vergangenheit an. Das bestätigte Mike Ybarra nochmals auf Nachfrage. Mit dem kommenden Creators-Update soll es diese Möglichkeit nicht mehr geben. Man wolle die frei gewordenen Ressourcen in der Zukunft für andere größere Dinge nutzen. Eigentlich war es ja eine coole Funktion auf der Xbox One, aber habt ihr sie wirklich genutzt?

Markus Chefredakteur, Inhaber MB Verlag, erster Ansprechpartner und Gründer von Games-Mag