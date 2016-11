Xbox One – Abwärtskompatibilität wird bald ein Jahr alt

Die Abwärtskompatibilität der Xbox One wird am 12. November ein Jahr alt und Microsoft scheint dort was kräftiges zu planen. Wie Major Nelson auf der PAX AUS 2016 mitteilte plant Microsoft eine große Ankündigung. Jetzt darf natürlich lustig spekuliert werden. Was meint der gute Major Nelson nun genau? Gerüchte gibt es ja genug. So könnten Spiele der ersten Xbox One kommen, eine Unterstützung von Xbox 360 Games auf Windows 10 oder einfach mal gar nichts davon.

Phil Spencer hat schon eine Liste für die im November geplanten Spiele gesehen und ist der Meinung das es ein großartiger Monat für die Abwärtskompatibilität wird. Dabei sollen einige Games mit den meisten Fan-Nachfragen erscheinen. Na dann lassen wir uns doch mal überraschen welche Xbox 360 Games das demnächst sein werden.

@HippeusOmega @Xbox Thanks, BC team just sent me their planned November list, looks to be a great BC month, landing some of top fan requests — Phil Spencer (@XboxP3) 2. November 2016