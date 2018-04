Xbox One – Abwärtskompatibilität um zwei Titel erweitert

In regelmäßigen Abständen fügt Microsoft immer wieder einige abwärtskompatible Titel dem vorhandenen Portfolio hinzu. So lassen sich mittlerweile zahlreiche Xbox 360-Titel auf der aktuellen Xbox One konsumieren. Nun gab Microsoft erneut bekannt, dass zwei weitere Titel dem bestehenden Portfolio hinzugefügt werden.

So lässt sich ab sofort ebenfalls das Action-Adventure Assassin’s Creed IV: Black Flag aus dem Jahr 2013 auf der aktuellen Heimkonsole spielen. Außerdem steht euch der Rollenspiel-Epos Divinity 2: The Dragon Knight Saga auf der aktuellen Heimkonsole ab sofort zur Verfügung. Hier drunter zählen sowohl Divinity 2: Ego Draconis als auch Divinity 2: Flames of Vengeance.