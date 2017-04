Xbox One – Abwärtskompatibilität mit Triple Nachschub

Die Xbox One Abwärtskompatibilität hat wieder Nachschub bekommen. Gleich drei Xbox 360 Games machen sich auf den Weg zur Xbox One. Doch leider müsst ihr auch diesmal eher wieder mit Arcade-Klassikern vorlieb nehmen. Wie Major Nelson via Twitter mitteilt sind diesmal TimeShift, Assault Heroes 2 und Commander: Attack of the Genos dabei.

TimeShift, Assault Heroes 2 and Commanders: Attack are coming to Xbox One Backward Compatibility today https://t.co/qPMRNrLoTQ pic.twitter.com/65fjuikPxp — Larry Hryb 💬 (@majornelson) 25. April 2017