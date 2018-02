Xbox One – 3 weitere Spiele abwärtskompatibel

In unregelmäßigen Anständen erweitert Microsoft das Portfolio der abwärtskompatiblen Titel auf der aktuellen Heimkonsole, der Xbox One. Auch in dieser Woche werden der Liste demnach drei neue Xbox 360-Klassiker hinzugefügt, die ab sofort auch auf der Xbox One spielbar sind. Mit dabei sind unter anderem der Shooter Vanquish aus dem Jahre 2010. Zudem sind ebenfalls Lara Croft and the Guardian of Light und der Lizenz-Titel Brave mit der Redmonder Heimkonsole kompatibel.

Um die Xbox 36-Klassiker auf eurer Xbox One zu spielen, müsst ihr lediglich die vorhandene Disc in eure neue Konsole schieben. Ein digitaler Download steht euch zudem ebenfalls zur Verfügung.