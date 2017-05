Xbox – Gamerscore Super Deal geht an den Start – Bis zu 100 € Rabatt sichern

Nun ist die Aktion bekannt. Zusammen mit Amazon startet Xbox einen Gamerscore-Super-Deal. Dabei könnt ihr je nach Höhe des Gamerscores bis zu 100 € Rabatt für eine neue Xbox One S Konsole bekommen. Diese Aktion läuft bis zum 17. Mai 2017. Dabei loggt ihr euch auf der Aktionsseite * mit euren Xbox Live Konto ein und ihr seht direkt den Rabatt, welchen ihr dann als Code per E-Mail zugeschickt bekommt. Dieser Code kann dann bis zum 24. Mai 2017 im Einkaufswagen auf www.amazon.de eingelöst werden. Habt ihr schon eine Xbox One S könnt ihr den Code einen Freund geben. Wenn er sich dann innerhalb von 30 Tagen eine Xbox One S kauft bekommt ihr das Spiel Forza Motorsport 6 als Code geschenkt.

Wenn ihr euren Code nicht braucht oder keinen Freund oder Freundin habt die ihn haben wollen dann schickt uns diesen Code an mach-mit-bei@games-mag.de und wir verteilen ihn hinterher in einer Aktion an unsere Leser.

*ACHTUNG: Noch ist die Aktionsseite nicht freigeschaltet, ihr müsst euch noch ein wenig gedulden :). Ab ca. 14:00 Uhr wird es losgehen.

Danke an den Facebook User Christian Ahrens für den Hinweis