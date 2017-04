Xbox – Microsoft kündigt den Spring Sale 2017 an

Es ist wieder soweit – Microsoft kündigt den nächsten Spring Sale an und bietet vom 11. bis zum 17. April könnt ihr dabei bei über 350 Angeboten sparen. Dazu zählen neben Games auch Filme und Serien. Es wird einen Rabatt bis zu 67 Prozent geben und Gold-Mitglieder sparen sogar noch mal 10 Prozent mehr.

Spring Sale runs from 11-17 April and features over 350 titles with savings up to 67% off (Xbox Live Gold members save up to 10% more) pic.twitter.com/EWbJE2qHjk

— Larry Hryb 💬 (@majornelson) 7. April 2017