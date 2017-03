Xbox Live – Service ist aktuell Out of Order – Nix geht mehr *UPDATE*

Passend zur schönsten Zocker-Zeit des Tages meldet der Xbox Support massive Probleme mit dem Xbox Live Service. Aktuell geht überhaupt nichts mehr. Auch bei uns in der Redaktion ist kein Zugang zum Online-Service möglich. Man arbeite bereits mit Hochdruck an dem Problem, aber selbst die Status-Webseiten lassen sich aktuell nicht aufrufen. Wir hoffen das der Fehler schnell behoben wird und ihr gleich weiter euren Zocker-Abend genießen könnt.

We’re aware of reports of trouble logging into Xbox Live. We’re working hard to get things resolved. Stay tuned to: https://t.co/99xfLMWcZW

— Xbox Support (@XboxSupport) 21. März 2017