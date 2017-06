Xbox Live Games with Gold für Juli 2017

Xbox Live Games with Gold für Juli 2017

Für den Monat Juli erhalten alle Xbox Live Gold Mitglieder wieder neue kostenlose Spiele – jeweils 2 Xbox One und Xbox 360 Spiele – als Teil des „Games with Gold“ Programms.

Für die Xbox One erhalten alle Gold Mitglieder das Spiel Grow Up gratis für den Monat Juli. Runbow ist das zweite Spiel, dass vom 16. Juli bis zum 15. August gratis zum Download bereitsteht.

Auf der Xbox 360 wird es ab dem 1. Juli bis zum 15. Juli Kane & Lynch 2 kostenlos geben. Ab dem 16. Juli erhalten alle Gold Mitglieder LEGO Pirates of the Caribbean: The Video Game bis einschließlich 31 Juli.