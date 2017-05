Xbox – Gamerscore Super Deal – Wir sammeln eure Codes

Die Gamerscore Super Deal ist im vollen Gange und es gibt unzählige Zocker die den Code einfach weitergeben wollen. Dafür haben wir extra eine Sammelstelle eingerichtet. Schickt uns euren Code an mach-mit-bei@games-mag.de und wir verteilen die Codes an unsere Community. So kommt ihr nicht nur an euer Forza Motorsport 6 Exemplar sondern macht anderen auch noch eine Freude. Wir bedanken uns schon mal an alle die bei der Aktion mitmachen.

Alle die einen Code benötigen bzw. auf der Suche sind schreiben uns einfach eine Mail mit dem Betreff „CODE“ an mach-mit-bei@games-mag.de. Wir schicken euch umgehend den Rabatt-Code zu. Aktuell haben wir schon einige Rabatt-Codes bekommen