Xbox Game Pass – Rise of the Tomb Raider ab März dabei

Major Nelson kündigte auf Twitter weitere Games für den Xbox Game Pass im März an. Eins davon hat er schon mal nebenbei bestätigt. Rise of the Tomb Raider wird ab März dazu gehören. Außerdem wird es noch sieben weitere Games geben, dessen Namen aber noch nicht bekannt sind. Wir halten euch da aber natürlich auf dem Laufenden.

Next week we’ll post the titles coming to Xbox Game Pass in March. In the meantime, I’ll just leave this right here pic.twitter.com/EW8vaVmW1n

— L a r r y H r y b (@majornelson) 23. Februar 2018