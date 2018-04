Xbox Game Pass – DAS sind die neuen Titel im Mai

Der Xbox Game Pass bekommt auch im Mai weitere Games spendiert. Nachdem gestern bereits PES 2018 bekannt war, hat Major Nelson nun weitere sieben Games für den Abo-Service angekündigt. Folgende Games werden hinzugefügt:

Homefront: The Revolution

Overcooked

Laser League (10. Mai)

Pro Evolution Soccer 2018

Sonic & Knuckles

State of Decay 2 (22. Mai)

The Escapists

Unmechanical: Extended

Eight new titles are being added to Xbox Game Pass in May including @StateOfDecay 2 when it releases on 22 May. See the full list here: https://t.co/KNqvNcCbWQ pic.twitter.com/I1dfses3Sw

— [ 💬 Larry Hryb ] (@majornelson) 25. April 2018