Xbox Game Pass – Ab dem 01.07. mit sieben weiteren Games

Die Xbox Game Pass Mitglieder dürfen sich wie erwartet über weiteren Spiele-Nachschub freuen. Ab dem 01.07. gibt es sieben weitere Games für den neuen Abo-Dienst. Auf folgende Games dürft ihr euch freuen:

Monaco: What´s Yours is Mine (Xbox 360)

Bard´s Gold (Xbox One)

Dead Island Definitive Edition (Xbox One) (leider in Deutschland nicht verfügbar – Ersatztitel möglich)

Resident Evil 6 (Xbox One)

The Flame in the Flood (Xbox One)

F1 2015 (Xbox One)

Guacamelee: Super Turbo Championship Edition (Xbox One)

Xbox Game Pass members, here are the games being added to the library on July 1st. Not a member? Try it free for 14 days pic.twitter.com/06kasBTjcq

— 💬 Larry Hryb (@majornelson) 28. Juni 2017