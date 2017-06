Xbox Design Lab startet in Deutschland! Gestaltet euren eigenen farbigen Controller!

Endlich ist das passiert, worauf so viele von uns lange gewartet haben. Microsoft startet das Xbox Design Lab in Europa. Anlässlich der aktuell laufenden E3 in Los Angeles hat Microsoft das Design Lab-Programm über den großen Teich zu uns nach Europa gebracht. Endlich können auch wir aus zig Millionen verschiedenen Designs einen personalisierten Controller für die Xbox One oder zukünftig schon mal für die Xbox One X erstellen. Der Kreativität sind dabei keinerlei Grenzen gesetzt.

Jedes Teil eines Controllers kann von Euch individuell farbig gestaltet werden. In jeder Kombination, möge sie noch so hässlich, ausgefallen oder hübsch sein. Und zur Feier des Tages wird es in der Einführungswoche, also vom 12.06. bis 19.06. die Gravur des Gamertags kostenlos dazu geben. Bei Bedarf könnt ihr natürlich auch euren Clan-Tag, Website-Namen oder ähnliche Dinge auf den Controller gravieren lassen.

Der Preis für einen Controller beträgt: 79,99€ (relativ happig, dafür sehr schön individuell gestaltet. Optimal als Geschenk o.ä. geeignet)

Quelle: Xboxhacks.de