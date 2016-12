Xbox – Der Ultimate Game Sale steht vor der Tür

Nicht nur Weihnachten sondern auch der Ultimate Game Sale von Microsoft steht vor der Tür. Und den lassen wir natürlich sehr gerne hereinkommen. Am 22. Dezember ist es soweit, dann geht der Ultimate Game Sale an den Start und läuft bis zum 09. Januar 2017. Dabei werden über 350 Titel im Angebot sein und Gold-Mitglieder können bis zu satte 70 Prozent sparen. Silber Mitglieder dürfen aber auch noch satte 60 Prozent sparen. Es lohnt sich also auf alle Fälle.

Und bei den Games werden echte Highlights dabei sein. Neben Watch Dogs 2 und Battlefield 1 wird es auch noch mehr als 40 abwärtskompatible Xbox 360 Games zum Sonderpreis geben. Beim Countdown Sale entdeckt ihr jeden Tag neue Angebote, die wir euch natürlich jeden Tag aktuell präsentieren werden. Neben Videospielen gibt es auch Apps, Filme und vieles mehr im Angebot.

Details on Countdown sale 22 Dec – 09 Jan, our biggest Xbox store sale ever. Watch my blog for daily & weekly offers https://t.co/JaXP9eumTf pic.twitter.com/rQG5ksLxV4 — Larry🎄Hryb (@majornelson) 19. Dezember 2016