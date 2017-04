Xbox 360 – Wartungsarbeiten am Donnerstag angekündigt

Bei der Xbox 360 werden am Donnerstag Wartungsarbeiten durchgeführt. Diese finden von 10 bis 12 Uhr statt. Während dieser Wartungsarbeiten kann es zu Problemen kommen und ihr könntet mehrfach von Xbox Live getrennt werden. Ihr solltet euch also nicht wundern. Auch die Xbox One ist im indirekten Sinne betroffen, da dies auch für die Abwärtskompatibilität der Xbox One Konsole gilt.

PSA: 27-April (Thurs) maintenance on Xbox 360 titles & services may interrupt gameplay including back compat Details https://t.co/LXvvyFY8bZ — Larry Hryb 💬 (@majornelson) 26. April 2017