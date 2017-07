WWE 2K18 – Die WWE ist zurück auf Nintendos Switch

Ganze 5 Jahre ist es jetzt her seit ein WWE-Game auf Nintendos Plattformen zu finden war, die wird sich mit WWE 2K18 nun ändern. 2K Games setzt auf die Switch.

Neben FIFA 18 und NBA 2K18 gesellt sich nun auch WWE 2K18 zur Riege der portablen Sportspiele im Portfolio der Nintendo Switch. Dies gab Cover-Star Seth Rollins in einem Trailer bekannt. Zur Erinnerung das letzte auf Nintendo Plattformen erschienene Spiel mit WWE Lizenz war WWE’13 für die Wii. Nach fünf Jahren Pause wird die Switch-Version des Spiels zeitgleich mit Xbox One und Playstation 4 am 17. Oktober diesen Jahres. Im Gegensatz zu EA macht 2K keine Unterscheidungen, ergo kommt die Nintendo Version mit dem gleichen Umfang wie die restlichen. Als Vorbestellerbonus gibt es den spielbaren Charakter und RAW GM Kurt Angle.