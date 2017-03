WWE 2K17 – Ab sofort bei den Free Play Days 1 Woche kostenlos

Die Free Play Days gehen wieder los und eine Woche lang dürft ihr kostenlos WWE 2K17 auf der Xbox One ausprobieren. Und wer sich das Spiel später dann doch zulegen will spart noch mal satte 50 Prozent und bezahlt für die Digital Deluxe Edition nur 50 € statt 99,99 €. Also schnell die Konsole an und WWE 2K17 direkt kostenlos runterladen. Die Trial Version befindet sich auf der „Bereit zum Installieren“ Liste auf eurer Xbox One.

Quelle: www.xboxdynasty.de