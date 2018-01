WoW: Battle for Azeroth – Wir haben alle Infos zum Vorverkauf für euch

Diesen Sommer bricht ein neuer, großer Krieg zwischen der Allianz und der Horde aus – ab heute können World of Warcraft-Spieler auf der ganzen Welt neue Helden für ihre Fraktion gewinnen. Blizzard Entertainment hat bekannt gegeben, dass Battle for Azeroth, die nächste Erweiterung für das MMORPG ab sofort über www.worldofwarcraft.com im Vorverkauf erworben werden kann.

Spieler, die Battle for Azeroth im Vorverkauf erwerben, können bereits damit beginnen, vier der neuen verbündeten Völker der Erweiterung zu rekrutieren. Diese Völker haben bereits in der letzten Erweiterung Legion auf den Verheerten Inseln und auf Argus an der Seite der Spieler gekämpft. Wenn sie den Respekt eines verbündeten Volks gewinnen, indem sie Quests abschließen und Ruf verdienen, schalten Spieler die Möglichkeit frei, Charaktere dieses Volks zu erstellen und sich auf neue Abenteuer in Azeroth zu begeben. Spieler der Allianz können die schattenberührten Leerenelfen und die edlen Lichtgeschmiedeten Draenei auf ihre Seite ziehen, während Mitglieder der Horde die uralten Nachtgeborenen und die stolzen Hochbergtauren für ihre Fraktion gewinnen können. Weitere verbündete Völker werden zukünftig verfügbar sein.

Wenn Spieler Battle for Azeroth im Vorverkauf erwerben, erhalten sie außerdem eine sofort nutzbare Charakteraufwertung auf Stufe 110 und sind so in der neuen Erweiterung für den Kampf an der Front bereit. Nach der Veröffentlichung von Battle for Azeroth werden die Helden dazu aufgerufen, bei der Seefahrernation Kul Tiras und im Trollimperium Zandalar nach Verstärkung zu suchen. Außerdem können sie um die strategische Vorherrschaft über Stromgarde, eine neue, kooperative Kriegsfront für 20 Spieler, kämpfen und sich auf Inselerkundungen begeben, wo Gruppen verfeindeter Fraktionen auf tückischem, unbekanntem Boden um Rohstoffe ringen.

Das sagt der Entwickler:

„Battle for Azeroth verleiht dem Konflikt zwischen Horde und Allianz in World of Warcraft eine neue Dimension. Es wartet für jede Fraktion ein neuer Kontinent darauf, erforscht zu werden, und wir bieten neue Gameplay-Features wie verbündete Völker, zufällig erstellte Inselerkundungen und weite Kriegsfronten“, so Mike Morhaime. „Egal, auf welcher Seite sie stehen: Wenn die neue Erweiterung im Sommer veröffentlicht wird, müssen die Spieler die Zugehörigkeit zu ihrer Fraktion unter Beweis stellen.“

Spieler, die mit einem neuen verbündeten Volk Stufen aufsteigen wollen, können außerdem beim Stufenaufstieg von 1 auf 100 das vor Kurzem überarbeitete Questerlebnis von World of Warcraft genießen. Aufbauend auf dem beliebten Feature, das auf den Verheerten Inseln von Legion implementiert wurde, werden Zonen in Azeroth, der Scherbenwelt und Draenor jetzt an Charakterstufen angepasst. Spieler können somit in ihrem eigenen Tempo die Quests, Handlungsstränge und anderen Inhalte genießen. Spieler, die mit einem Charakter eines verbündeten Volkes das komplette Spielerlebnis von Stufe 20-110 abschließen, erhalten zusätzlich die Traditionsrüstung des jeweiligen Volkes – ein kosmetisches Rüstungsset, mit dem sie ihre Zugehörigkeit zu Azeroth zeigen können.