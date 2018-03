World of WarCraft: Battle for Azeroth – Besondere Vorbesteller-Box angekündigt

Mit World of WarCraft: Battle for Azeroth steht die nächste große Erweiterung für das populäre Online-Rollenspiel World of WarCraft ins Haus. Nun gab Activision Blizzard bekannt, dass Fans bereits jetzt das Spiel erwerben können. So stellte man unlängst eine besondere Vorverkaufsbox für Frühentschlossene vor, die nur bei ausgewählten Händler zu finden sein wird. Hierzulande könnt ihr die besondere Edition sowohl bei Amazon als auch bei Media Markt, GameStop und Saturn erwerben.

Wer sich für den Kauf der Vorbesteller-Variante entscheidet kann bereits jetzt seinen Battle.net-Account auf die kommende Erweiterung vorbereiten. Interessant ist außerdem, dass ihr ab sofort die Möglichkeit habt vier neue verbündete Völker anzuheuern sowie bis hin zu Stufe 110 aufleveln dürft. Das Spiel selbst liegt natürlich lediglich als Code der Packung bei und kann erst zum Release genutzt werden.