World of Tanks Festtagsmodi auf allen Plattformen

Es ist doch die schönste Zeit im Jahr – draußen ist es kalt, man macht es sich im Warmen gemütlich und schließt sich den packenden Gefechten von World of Tanks an! Für kurze Zeit stehen den Kommandanten in den folgenden Wochen besondere Festtagsmodi in World of Tanks PC, World of Tanks Konsole und World of Tanks Blitz zur Verfügung. Ganz egal auf welcher Plattform gespielt wird, der Dezember hat es in sich.

Spielzeugpanzermodus für World of Tanks Konsolen

Der Spielzeugpanzermodus kehrt auf die Konsolen zurück. In diesem Modus erleben die Kommandanten eine nette Abwechslung zu den üblichen Panzergefechten und können gegen ihre Freunde auf einer besonderen Karte in weihnachtlichem Ambiente antreten. Die Gefechte finden in kleinen Spielzeugpanzern statt, die von den Spielern zwischen großen Bauklötzen, über Rampen und durch Geschenke hindurch navigiert werden müssen. Dazu wurden sogar die Stimmen der Besatzungsmitglieder angepasst, um den Spielern unterhaltsame Gefechte zu ermöglichen.

Der Tier IX Spielzeugpanzer ist dem französischen Tier V BDR G1 B nachempfunden und mit einer Saugpfeil-Kanone ausgestattet, deren Geschosse wie in einem Comic bei Treffern am Gegner kleben bleiben. Sobald ein Panzer zerstört wird, hinterlässt dieser ein Geschenk, das den Spielern kleine Boni gewährt, sobald das Geschenk aufgesammelt ist. Die kleinen Spielzeugpanzer kommen direkt aus der Werkstatt und bringen besondere Festtagsembleme mit sich, die nur während des Events zu bekommen sind. Der Spielmodus steht allen Spielern der PlayStation 4, Xbox One und der Xbox 360 zwischen dem 23. und dem 26. Dezember zur Verfügung.

World of Tanks Festtags-Missionen

Die Festtags-Missionen sind wahrscheinlich die ambitioniertesten Festtagsaktivitäten von World of Tanks. Diese starten bereits am 16. Dezember und alle Kommandanten, die sich ab diesem Zeitpunkt einloggen, bekommen ihren eigenen Weihnachtsbaum und einen KV-2 Snowitzer in ihre Garage. Die Mission ist es, den Weihnachtsbaum und den Panzer zu dekorieren, um so die Festtagsatmosphäre zu steigern und dadurch bessere Belohnungen zu ergattern. So gibt es bei Level 1 bereits den leichten L-60-Panzer (Tier II) geschenkt. Außerdem gibt es Preisnachlässe für die neuen schwedischen Panzer, exklusive Medaillen, Dekorationen für den Weihnachtsbaum, weibliche Besatzungsmitglieder und Premium-Verbrauchsgüter.

Um die Festtagsatmosphäre zu steigern gibt es besondere Missionen in Zufallsgefechten, in denen sogenannte Loot-Boxen erspielt werden können. Diese beinhalten unter anderem Spielereien, Weihnachtsbaumspitzen, Tannenzapfen und viele weitere Dekorationen. Diese lassen sich auch miteinander kombinieren, um seltene und besondere Dekorationen zu erhalten, was einen zusätzlichen Reiz mit sich bringt.

Winterjahrmarkt in World of Tanks Blitz

Der Weihnachtsspaß in World of Tanks Blitz startet am 19. Dezember auf den Mobilgeräten, Steam, Windows 10 und Mac OS X und läuft einen ganzen Monat. Die Kommandanten können Spezialmissionen absolvieren, durch die sie eine besondere Währung, genannt „Tickets“, erspielen können. Ist die komplette Missionsreihe absolviert, können sich die Spieler für ihre erarbeiteten Tickets den Premium-Panzer Strv 74A2 kaufen. Darüber hinaus können die Tickets genutzt werden, um bei Auktionen auf dem Winterjahrmarkt teilzunehmen oder besondere Kisten zu öffnen, in denen einzigartige Belohnungen wie besondere Fahrzeuge und andere tolle Dinge stecken können.

Nun wird es aber Zeit, sich warm einzupacken und auf eine wahre Flut von Feiertagsüberraschungen im World of Tanks-Universum vorzubereiten. Frohe Weihnachten und Roll out!