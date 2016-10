World of Tanks Blitz: Halloween-Event

Vor 500 Jahren tobte in einer dunklen und stürmischen Nacht eine gigantische Schlacht zwischen den Mächten des Lichts und der Dunkelheit. Das Gefecht zwischen diesen überirdischen Kämpfern dauerte die ganze Nacht und konnte erst entschieden werden, als die ersten Sonnenstrahlen am Horizont zu erkennen waren. Die Kräfte des Lichts waren damals siegreich, doch die Dunkelheit schwor zurückzukehren. Diese Prophezeiung ist nun eingetreten und vom 10. Oktober – 07. November entbrennt die Schlacht auf ein Neues und dabei stehen besondere Missionen während eines Halloween-Events für die Spieler von World of Tanks Blitz zur Verfügung.

Jeder virtuelle Panzerkommandant hat sich nun für eine Seite zu entscheiden und einen von zwei Premium-Panzern zu wählen, die während dieses Events zur Verfügung stehen. Dracula, der Prinz der Dunkelheit, hat sich dieses Mal nicht in eine Fledermaus, sondern in einen Panzer verwandelt. Der T6 Dracula Premium-Panzer ist ein Tier VII-Medium-Fahrzeug, das seine Ketten in nur zwei Sekunden reparieren und damit stets mobil bleiben kann.

Im Weg steht dem Prinzen der Finsternis nicht etwa das Tageslicht oder eine extra Portion Knoblauch – nein, die Silberkugel kommt in diesem Fall in Form des Tier VII Panzerjägers Helsing H0 Premium, der mit seiner doppelläufigen Kanone für Gerechtigkeit auf dem Schlachtfeld sorgt.

Sobald der Spieler eines seiner Fahrzeuge aus der gruseligen Garage gewählt hat, lässt sich eine besondere Währung verdienen – Zeichen des Lichts oder Siegel der Dunkelheit – mit denen sich die nächsten Missionen freischalten lassen. Die Gefechte können auf einer besonderen Halloween-Karte stattfinden, die der Karten-Rotation während des Events hinzugefügt wird. Als Belohnung für die Missionen winken Credits und freie Erfahrung. Sobald die letzte Stufe der Mission für eine Seite abgeschlossen ist, gehört der besondere Premium-Panzer den Spielern und sie erhalten drei Tage Premium-Spielzeit als zusätzliche Belohnung. Wer alle Missionen für beide Seiten abschließt, wird mit beiden Premium-Panzern belohnt.

Für mehr Informationen zum Halloween-Event in World of Tanks Blitz besuchen Sie bitte http://wotblitz.eu/