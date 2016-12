World of Tanks Blitz erhält den ersten Mecha-Panzer

Wer schon immer mal die Kontrolle über einen Mecha aus einem bekannten Anime übernehmen wollte, hat das höchstwahrscheinlich Kunio Okawara zu verdanken. Der berühmte japanische Künstler ist ein wichtiger Teil dieses Genres und hat es mit Serien wie „Gundam“ und „Brave“ mitdefiniert. Dank seiner Zusammenarbeit mit unserer „Artist’s Signature“-Initiative hat er einen exklusiven Panzer für World of Tanks Blitz entworfen – den O-47 – welcher ab dem 22. Dezember im Spiel zu erhalten ist.

„Es war uns eine große Ehre, zusammen mit Okawara-san am O-47-Pojekt zu arbeiten“, sagt Ozan Kocoglu, General Manager APAC bei Wargaming. „Er ist ein Pionier in der Industrie – der Vater der Mechas. Durch diese Zusammenarbeit erhalten die World of Tanks Blitz-Kommandanten besonderen und faszinierenden Spielinhalt, welcher das Talent von japanischen Spielen und Animes hervorhebt.“

„Ich freue mich sehr, den ersten Mecha-Panzer für World of Tanks Blitz gestaltet zu haben“, so Kunio Okawara. „Als Designer für ein Spiel zu arbeiten war eine sehr interessante Erfahrung für mich. Ich habe versucht etwas zu entwerfen, das übergangslos in die Spielwelt passt und ich bin sehr stolz darauf der Erste zu sein, der einen Panzer für die neue Artist’s Signature-Reihe für World of Tanks Blitz entworfen hat.“

Der Tier VIII Medium-Premium-Panzer O-47 ist ein einzigartiges Fahrzeug mit hoher Wendigkeit und einer enormen Maximalgeschwindigkeit. Seine besondere Camouflage wird die Blicke der Mitstreiter magisch anziehen und für Feinde wird es vielleicht das letzte sein, was sie zu sehen bekommen!

Der O-47 ist vom 22. Dezember bis zum 06. Januar verfügbar. Für die Zukunft stehen weitere, einzigartige Zusammenarbeiten mit besonderen Künstlern für die World of Tanks Blitz Signature-Linie bereit. Für mehr Informationen über World of Tanks Blitz besuchen Sie bitte http://wotblitz.eu