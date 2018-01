Wolfenstein – Nächster Serienteil könnte über Multiplayer-Modus verfügen

Mit Wolfenstein: The New Order und Wolfenstein II: The New Colossus erschienen in den letzten Jahren zwei neue Serienableger der bekannten Shooter-Reihe, die das angestaubte Franchise erfolgreich ins Hier und Jetzt hievten. Ein Manko gab es dann aber doch: Ein Multiplayer-Modus fehlte bei beiden Titeln.

Dies könnte sich womöglich beteits beim nächsten Serienteil schon ändern. Darauf lässt nun zumindest Entwickler Machine Games schließen. Das Unternehmen hat nämlich eine neue Stellenanzeige aufgegeben, in der sie nach einem Netzwerk-Programmierer suchen, der das Team zukünftig verstärken soll. Vorausgesetzt werden Erfahrungen im Optimieren von Netzwerken für Bandbreite und CPU-Performance sowie erste Erfahrungen mit den bisherigen Spielen der Ehetickerschmiede.

Ob sich wirklich eine Online-Komponente hinter dieser Ausschreibung versteckt, ist zum jetzigen Zeitpunkt aber noch ungewiss.