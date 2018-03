Wolfenstein II: The New Colossus – Nächster DLC ab sofort verfügbar

Nach dem bereits drei Erweiterungen zum First-Person-Shooter Wolfenstein II: The New Colossus, steht nun auch der vierte DLC in den Startlöchern. Dieser trägt den Titel „Die unglaublichen Taten von Captain Wilkins“ und soll ab dem heutigen Tag auf dem PC, der Xbox One sowie der PlayStation 4 zum Kauf bereit stehen. Einzeln wird die Erweiterung mit knapp 10 Euro zu Buche schlagen, wer sich den Season Pass sichert, legt lediglich 25 Euro für alle bisherigen DLC’s auf die Ladentheke.

Inhaltlich verschlägt es euch in „Die unglaublichen Taten von Captain Wilkins„nach Alaska, wo ihr in die Haut von Captain Gerald Wilkins schlüpft. Dieser hat es sich zur Aufgabe gemacht der anlaufenden Brennglas-Operation ein End zu setzen.