Wolfenstein II: The New Colossus – Ein weiterer Bethesda-Nachfolger angekündigt

Bethesda und die Entwickler von MachineGames haben nun den First-Person-Shooter „Wolfenstein II: The New Colossus“ offiziell enthüllt.

Amerika, 1961. Euer Sieg über General Totenkopf währte nur kurz. Trotz des Rückschlags hält das Regime die Welt weiterhin in seinem Würgegriff. Als B.J. ‚Terror-Billy‘ Blazkowicz, Mitglied des Widerstands, Geißel des Regimes und letzte Hoffnung der Menschheit obliegt es euch, diesen Würgegriff ein für alle Mal zu brechen. Nur ihr habt die Entschlossenheit, den Mut und die nötigen Waffen, um das Regime entscheidend zu schwächen und eine zweite amerikanische Revolution einzuläuten.

Amerika unter einer Art Nazi-Regime wird also diesmal als Setting dienen. Der Trailer ist zumindest vielversprechend. Wolfenstein II: The New Colossus erscheint am 27. Oktober 2017 für PC, PS4 und die Xbox One-Familie.