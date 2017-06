Wolfenstein II – Neuer Trailer „Im Kampf für die Freiheit“ veröffentlicht

Direkt nach der E3 2017 gibt es erneut frische Infos zum kommenden Wolfenstein II: The New Colossus. Im neuesten Video könnt ihr die verbesserten Waffen – wahlweise einhändig oder zweihändig geführt – und verbesserte Regime-Soldaten direkt in Aktion erleben. Neben exklusiven Einblicken von den Entwicklern (MachineGames) erhaltet ihr dort außerdem einen ersten Ausblick auf die Neuerungen in The New Colossus.

Das sagt der Entwickler:

„MachineGames sticht aus der Masse heraus, weil wir nicht nur Spiele mit einer richtig guten Geschichten machen, sondern dabei auch das Gameplay nicht zu kurz kommt“, sagt Senior Game Designer Arcade Berg. „Wir konzentrieren uns nicht auf Kosten eines Aspekts auf den anderen.“

Trailer: