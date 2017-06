Wolfenstein II erscheint am 27. Oktober, Details zur Collectors Edition

Bethesda gab vor kurzem bekannt, dass mit Wolfenstein II: The New Colossus der mit Spannung erwartete Nachfolger des gefeierten Ego-Shooters Wolfenstein: The New Order am 27. Oktober 2017 weltweit für XBox One, PlayStation 4 und PC erscheint. Wolfenstein II: The New Colossus wird vom Studio MachineGames entwickelt und führt die Spieler in das vom Regime kontrollierte Amerika, wo sie zu einem aufregenden Abenteuer aufbrechen, um die Welt aus dem Würgegriff des grausamen Regimes zu befreien.

Wir schlüpfen erneut in die Rolle von B.J. „Terror-Billy“ Blazkowicz, Mitglied des Widerstands, Geißel des Regimes und letzte Hoffnung der Menschheit. Wolfenstein II: The New Colossus schickt uns auf eine packende Reise, um die mutigsten Anführer des zerschlagenen Widerstands zu vereinen und sich gemeinsam dem Regime entgegenzustellen.

An ikonischen Schauplätzen wie der Kleinstadt Roswell in New Mexico, den Sumpflandschaften und Boulevards von New Orleans oder dem durch eine nukleare Explosion verwüsteten Manhattan kämpfen wir gegen das Böse – eindrucksvoll von der id Tech 6-Engine inszeniert. Ausgerüstet mit einem Arsenal schlagkräftiger Waffen nehmen wir es in diesem actiongeladenen Ego-Shooter mit Horden von technisch fortschrittlichen Regimesoldaten, Cyborgs und Maschinenkommandanten auf. Nur B.J. hat die Entschlossenheit, den Mut und die nötigen Waffen, um das Regime entscheidend zu schwächen und eine zweite amerikanische Revolution einzuläuten.

Die Collector’s Edition:

Am 27. Oktober veröffentlicht Bethesda außerdem die Wolfenstein II: The New Colossus Collector’s Edition. Diese enthält eine 30 Zentimeter große Actionfigur von William Joseph „B.J.“ Blazkowicz (Maßstab 1:6) – dem Helden des Spiels und Albtraum des Regimes – in einer hochwertigen Verpackung im Stil der 1960er. B.J. hat alles Nötige dabei, um den Widerstand zu vereinen und Amerika zu befreien: Sein Arsenal umfasst unter anderem vier schlagkräftige Waffen, ein Beil und seine Bomberjacke. Die limitierte Collector’s Edition ist weltweit bei ausgewählten Einzelhändlern verfügbar und enthält außerdem das mit Spannung erwartete Spiel in einem exklusiven Steelbook sowie ein limitiertes Blitzmensch-Poster.

Trailer zur Collectors Edition: