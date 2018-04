Wolfenstein 2: The New Colossus kommt für Nintendo Switch

Gerüchte und Statements, dass Wolfenstein 2: The New Colossus auf Nintendos Konsole Switch kommt, gibt es schon länger. Nun hat Bethesda Softworks offiziell angekündigt, dass Wolfenstein 2 am 29.06.2018 für Nintendo Switch erscheinen wird.

Ein vielversprechenden Trailer dazu gibt es auch



Die Frage, die sich jedoch jeder stellt, ist wie gut Wolfenstein 2 für Nintendo Switch laufen wird. Wenn man es mit andere Spiele vergleicht, die genau so viel Leistung brauchen (z.B. DOOM), dann darf man sich auf eine nicht so gute Grafik einstellen. Denn eine Switch ist eben nicht mit einer PlayStation 4 oder Xbox One X zu vergleichen.

Wir wollen aber keine voreilige Schlüsse machen und freuen uns auf den 29. Juni und auf Wolfenstein 2 für Nintendo Switch.

Worum geht es in Wolfenstein 2: The New Colossus?

Als BJ Blazkowicz vereint ihr euch erneut mit euren Freunden und Verbündete. Diesmal geht es darum die alt bekannte Frau Engel gemeinsam mit ihrer Armee zu zwingen. Ein neues Abenteuer, welches die alte Geschichte weiter erzählt. Mehr dazu gibt es hier: Wolfenstein 2 bei uns im test