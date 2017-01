Wir schicken euch zum Meet & Play 2017 nach Oberhausen

Deutschlands größtes YouTube Event kommt nach Oberhausen und ihr könnt dabei sein. Denn in Zusammenarbeit mit Funke Medien verlosen wir 5 x 2 Karten für das Meet & Play 2017 Event am 29. Januar in der Turbinenhalle. Zu den YouTube Stars zählen dabei Rewinside, Inscope 21, Sturmwaffel, Rotpilz, AviveHD, Icrimax, Petrit, Moo, Spandauer Inferno und viele mehr. Dabei könnt ihr nicht nur eure Lieblinge treffen sondern auch mit ihnen zocken.

Ganz wichtig: Bis 14 Jahre kommen Teenies nur mit Eltern rein, ab 14 dann auch ohne Erziehungsberechtigte. Es gibt auch Hallen (Counter-Strike) wo man erst ab 16 Jahren teilnehmen darf. Wenn Erziehungsberechtigte bei einem unter 16 jährigen Kind dabei sind und es schriftlich genehmigen, dass das Kind mitspielen darf, ist das auch erlaubt. Bringt bitte unbedingt euren Ausweis mit, da er an der Kasse vorgezeigt werden muss. Eure Namen werden an der Kasse hinterlegt und ihr kommt dann rein.

Und so macht ihr mit:

Sendet uns bis zum 22. Januar um 23:59 Uhr eine Mail mit dem Betreff „Oberhausen“ an mach-mit-bei@games-mag.de. Dort hinterlasst ihr bitte euren kompletten Namen sowie eure E-Mail Adresse. Im Falle eines Gewinns werdet ihr von uns schriftlich informiert. Ebenfalls wichtig: Wir verlosen 5 x 2 Karten – das heißt im Klartext: Es gibt fünf Gewinner :). Wir drücken euch jetzt einfach nur noch die Daumen.

Rewinside und Sturmwaffel stehen für Minecraft-Battles bereit. Inscope 21,Barid und UnsympathischTV treten bei Counter Strike GO gegen ihre Fans an. Und das gesamte Spandauer Inferno ist mit aufregenden League of Legends Spielen dabei. Die fünf Berliner Jungs bekommen sogar ihre eigene Halle – was da aber alles passiert wird noch nicht verraten.

Über riesige Bildschirme kann jeder mitverfolgen, wie die YouTuber gegen ihre Fans antreten. Wer lieber in Ruhe spielen und neue Games ausprobieren möchte, hat dazu in der separaten Spielhalle an diversen Terminals die Gelegenheit. Doch damit nicht genug: In einer weiteren Halle findet die deutsche Just Dance-Meisterschaft statt – mit Joyce Ilg und Emrah. Jeder, der will, kann teilnehmen. Der Sieger wird nach Paris zum großen Just Dance-Finale eingeladen und tritt dort für Deutschland an!

Alle Emrah-Fans können sich außerdem auf ein ganz besonderes Highlight freuen: Der Sänger mit mehr als zwei Millionen YouTube-Abonnenten und über einer Million Instagram-Followern performt seinen neuen Hit „Tell me that you love me“. Insgesamt rechnet der Veranstalter mit 4500 Besuchern.

Meet & Play 2017: Sonntag, 29.1.2017 Turbinenhalle, Im Lipperfeld 23, 46047 Oberhausen

offizieller Einlass: 11 Uhr

Offizieller Start: 12 Uhr

Autogrammstunden: 12 bis 15 Uhr

Öffnung aller Hallen: 14 Uhr

Bühnenprogramm: 15 bis 15.30 Uhr (verschiedene Bands, unter anderem Emrah)

Battles Gamer vs. Fans: 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr

Ende des Events: ca. 19.30 Uhr

Falls ihr nicht zu den glücklichen Gewinnern bei uns zählen solltet könnt ihr euch hier die letzten Tickets sichern :

Direkt zum Ticket-Shop