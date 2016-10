Wir haben Cloud Pirates Closed Beta Keys für euch

Am kommenden Dienstag den 18.Oktober ist es soweit. Die Closed Beta von Cloud Pirates geht an den Start. Und da ja dort nicht immer alle mitmachen können haben wir zusammen mit dem Entwickler des Spiels einen Deal gemacht. Er hat uns 20 Keys gegeben und wir sollen sie unter euch verteilen. Mit diesen Codes dürft ihr ins Spiel hereinschnuppern und die Closed Beta ausgiebig testen. Doch was müsst ihr dafür tun? Das ist ganz einfach: Schickt uns eine Mail mit dem Betreff „ICH WILL EIN CLOUD PIRAT WERDEN“ an mach-mit-bei@games-mag.de und schon bekommt ihr einen Key. Allerdings nur die ersten zwanzig schnellsten von euch.

Hier noch mal ein Trailer zu Cloud Pirates