Wir feiern die Geburt der Xbox One X mit einem Gewinnspiel

Wow, was für ein Auftritt von Microsoft auf der E3. Die neue Xbox One X kommt am 7. November und soll für einen heißen Winter sorgen. Alles zur neuen Xbox One X findet ihr hier. Da wird dieses Ereignis mit euch feiern wollen haben wir zusammen mit Xbox Deutschland ein tolles Gewinnspiel auf die Beine gestellt. Wir verlosen unter allen Teilnehmern insgesamt vier Xbox One Titel, die ihr später natürlich auch auf der Xbox One X spielen könnt.

Dabei handelt es sich um folgende Games:

Quantum Break

Rare Replay

Halo 5 Guardians

Ryse: Son of Rome

So macht ihr mit. Schickt uns eine Mail mit dem Betreff „X“ an mach-mit-bei@games-mag.de und landet in der Lostrommel. Wir würden uns freuen wenn ihr uns vielleicht einen schönen Gruß, Verbesserungsvorschläge, Kritik oder auch andere Ideen zukommen lasst. Das hat natürlich keinen Einfluss auf eure Gewinnchancen ;). Die Losfee wird strikt nach Zufall losen. Also seid dabei und feiert mit uns die Xbox One X. Das Gewinnspiel läuft bis Sonntag den 2.Juli um 23.59 Uhr.