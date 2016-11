Willkommen in Alola! Über Europa gehen Pokémon Sonne und Pokémon Mond auf

Single- und Multiplayer-Modus begeistern gleichermaßen Dank der idyllischen Spielwelt, der liebenswerten Helden, der fantastischen Abenteuer und der abwechslungsreichen Spielmodi sind Pokémon Sonne und Pokémon Mond in Japan und den USA bereits echte Verkaufsschlager geworden. Auch in Deutschland zeigen sich die Kritiker einhellig begeistert und die Nintendo 3DS-Fans ebenso. Denn sie können die neuen Abenteuer von Pokémon Sonne und Pokémon Mond nicht nur als Single-, sondern auch als Multiplayer-Spaß erleben. Im brandneuen Battle Royale-Modus können bis zu vier Trainer ihre besten Pokémon in spannenden Wettkämpfen gegeneinander antreten lassen. Sieger ist, wer am Ende die meisten gegnerischen Pokémon besiegt hat. Weitere Details über den Battle Royale-Modus und andere Features verrät die offizielle Website zu den beiden Spieleneuheiten. Attraktive Hardware Bundles Pokémon Sonne und Pokémon Mond sorgen ausschließlich auf den tragbaren Konsolen der Nintendo 3DS-Familie für Spielspaß und Spannung. Diese Reihe reicht vom günstigen Einsteigermodell Nintendo 2DS bis zum New Nintendo 3DS XL mit extragroßem Bildschirm. Neben den separat erhältlichen Spieleneuheiten erscheinen auch zwei attraktive Hardware-Pakete. So ist ab sofort die Nintendo 2DS Special Edition Pokémon Sonne sowie die Nintendo 2DS Special Edition Pokémon Mond erhältlich. Sie umfasst eine spezielle Edition des Nintendo 2DS, die auf einer 4GB SD-Karte vorinstallierte Spielversion sowie ein Netzteil. Bereits seit dem 18. November ist die New Nintendo 3DS XL Solgaleo und Lunala Limited Edition zu haben. Dabei handelt es sich um einen schwarzen New Nintendo 3DS XL, der mit Bildern der legendären Pokémon Solgaleo und Lunala verziert ist. Fazit: Für alle Nintendo-Fans gibt es nicht erst während den Weihnachtsferien und über den ganzen Winter hinweg viel zu tun. Es gilt, unbekannte Pokémon zu fangen, die neue Inselwelt der Region Alola zu erkunden, Abenteuer zu bestehen und jede Menge Spaß zu haben – ob allein oder mit Freunden. Die dunkle Jahreszeit hellt sich also kräftig auf. Denn ab jetzt leuchten Pokémon Sonne und Pokémon Mond am Videospiel-Himmel.