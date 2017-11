Wie wirtschaftlich wertvoll ist Online Glücksspiel?

Viele Branchen haben sich mit der steigenden Digitalisierung sehr stark ausgebreitet – Eine von ihnen ist das Online Glücksspiel. Wie lukrativ ist es wirklich?

!WICHTIG! Wir wollen euch nicht die Vorteile vom Glücksspiel zeigen, sondern euch lediglich einen Überblick verschaffen. Habt immer im Hinterkopf, dass Glücksspiel süchtig machen kann. Mehr dazu in „Warum uns Online-Glücksspiel so stark anziehen kann„.

Mit der zunehmenden Digitalisierung steigt auch in vielen Bereichen die Aktivität und damit verbunden auch der Profit. Die bekanntesten sind wahrscheinlich Streaming-Dienste und Videospiele. Aber das oft vergessene „Schwarze Schaf“, das Online Glücksspiel, sollte nicht außen vorgelassen werden. Wir gewähren euch heute mal einen Einblick darin, wie kommerziell erfolgreich Online Casino wirklich sind. Insgesamt ist das Glücksspiel durch das Internet sehr viel schmackhafter und erreichbarer geworden. Doch mehr zu dem Thema warum Glücksspiel im Internet gerade so anziehend sein kann findet ihr im ganz oben verlinkten Beitrag.

Der Online Casino Boom

Dank der immer weiter steigenden Beliebtheit der Online Casinos gibt es logischerweise auch immer mehr Anbieter, die Plattformen zur Verfügung stellen. Diese Anbieter programmieren die angebotenen Spiele natürlich nicht selbst, sondern lassen diese „erschaffen“. Allein hier haben wir schon zwei Parteien die vom Erfolg profitieren. Wobei man ganz klar sagen muss, dass die meisten Online Alternativen von den gleichen Leuten gemacht werden, die auch für richtige Spielotheken arbeiten. Aus der Sicht von Anlegern sind Investitionen in Online Casinos sehr interessant, schließlich gilt bei Glücksspielen der Grundsatz, dass das Haus immer gewinnt. Wir gehen stark davon aus, dass dieser Anstieg von Beliebtheit und damit eben auch kommerzielle Erfolg so schnell nicht mehr abflaut. Das wiederum hat auch Vorteile für die Spieler, denn Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft, so werden immer bessere Aktionen zu Gunsten der Spieler umgesetzt. Dadurch steigt die Interesse der Spieler UND mehr neue kommen hinzu (Um bei den ganzen Angeboten noch den Überblick zu behalten gibt es natürlich auch diverse Vergleichsportale wie zum Beispiel casinosdeutschland). Ergo wird der Online Casino Boom wohl noch etwas länger anhalten.

Selbst profitieren?

Ein eigenes Online Casino-Imperium aus dem Boden zu stampfen ist natürlich nicht einfach und wird ohne Erfahrung in der Branche wohl keine gute Idee sein. Einfacher sind hingegen Investitionen in Online Casinos, deren Betreiber an der Börse gelistet sind, denn dort kann man wie bei jedem anderen Unternehmen einfach Aktien erwerben. Mittlerweile sind Online Betreiber auch keine Seltenheit mehr, verständlich wenn man bedenkt, dass der Umsatz dieser Sparte in letzter Zeit gestiegen ist und wohl auch noch etwas länger ansteigen wird.. Zur Zeit liegt der Jahresumsatz der Online Glücksspiel-Branche in Deutschland bei knapp 1 000 000 000 Euro (Stand 2012) – Tendenz steigend. Die Wertsteigerung für für Unterstützer der der ersten Stunde war also schon sehr erfreulich. Um ein Zitat einzubauen: Wenn nicht jetzt wann dann? – Natürlich ist die Börse in jedem Bereich ein Risikoinvestment, deshalb ist auch hier Vorsicht geboten.

Noch mehr Zahlen:

Einem Kurzbericht des IFT Zugfolge, sei die Zahl der verfügbaren Online-Glücksspielautomaten in Deutschland von 2012 bis 2014 um ca. 46% gestiegen. Auch hier zeigt der Trend nach oben, denn durch die Spieloption am eigenen PC von zu Hause aus, dem ständig steigenden Angebot von unterschiedlichen Spielen und der permanenten Verfügbarkeit der Online-Spiel-Plattformen, steigt die Zahl der Spieler in diesem Bereich ebenfalls Jahr für Jahr an.