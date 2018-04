Wie lange braucht man um God of War durch zu spielen?

God of War ist nun seit zwei Tagen raus und auf die PlayStation 4 spielbar. Das Spiel bringt meistens nur 10/10 Rezensionen mit sich.

Das Spiel ist aber auch gut. Die Geschichte ist eine neue. Neue Orte, neue Charaktere und neue Gegner die es zu besiegen gibt. Und da es so vieles neues gibt fragen sich Spieler zu Recht, wie viele Stunden Spielspaß man erleben kann?

Die Antwort ist unterschiedlich. Je nach dem was man sich für Ziele setzt, kann es sehr unterschiedlich lange dauern

Wenn man nur die Geschichte spielen will, und sich mit all das Neue vertraut machen will, dann braucht man so ungefähr 25 Stunden. Das setzt voraus, dass man keine Nebenmissionen macht und das Spiel im einfachen Modus spielt.

Etwas länger hat man vom Spiel, wenn man sich auf eine kleine Entdeckungsreise begibt und ein paar Nebenmissionen abschließt. Dadurch ist man nicht nur besser ausgerüstet für spätere Kämpfe, sondern man sieht auch mehr von der Welt. Das alles bekommt man in 30 Stunden hin.

Wenn man eine vollständige Perfektion erreichen will, muss man länger schufften, wodurch man mehrere Stunden zusätzlichen Spaß hat. In +- 40 Stunden, kann man so gut wie alle Abzeichen und Collectibles sammeln. Ebenfalls kann man dann auch alle Tropähen inklusive Platin erreichen.