White Noise 2 – Asymmetrisches Horror-Spiel startet in den Early Access

Der unabhängige Entwickler Milkstone Studios hat heute angekündigt, dass das asymmetrische Horror-Game White Noise 2 ab dem 27. Oktober, passend zu Halloween, für PC, Mac und Linux bei Steam Early Access verfügbar sein wird.

Die Fortsetzung von White Noise und White Noise Online, beides Games mit Gänsehautgarantie, bietet ein asymmetrisches online “4vs1-Horrorerlebnis aus der Ego-Perspektive. Die Spieler können als Ermittlerteam zusammenarbeiten und die seltsamen Vorkommnisse an zwei unheimlichen Orten in London untersuchen: das St. John’s Hospital und das Norwood-Kloster.

Alternativ könnt ihr in die Rolle der Kreatur schlüpfen und für blutigen Schrecken sorgen, während die Ermittler das dunkle Geheimnis zu lösen versuchen.

Trailer:

Das sagt der Entwickler:

“Desorientierung ist ein zentrales Element des Spielerlebnisses und wir haben alles, was wir bisher gelernt haben, umgesetzt sowie weitere Inhalte hinzugefügt und die Spielbarkeit verbessert”, so Alejandro González, CEO der Milkstone Studios. “Beim Start auf Steam Early Access gibt es zwei verlassene Orte zu entdecken, die so unheimlich sind, dass sie einem den Verstand rauben können. Wir sind uns sicher, dass Genre-Fans einen Höllenspaß dabei haben werden, sich gegenseitig bis aufs Mark zu erschrecken!“

Zum Spiel selbst:

White Noise 2 ist an asymmetrisches “4vs.1” Horror-Game, in dem die Spieler entweder als Teils eines Ermittlerteams zusammenarbeiten oder die Kreatur spielen, die Jagd auf die Ermittler macht. Als Ermittler erkunden die Spieler die Umgebung und versuchen zusammen mit ihren Partnern die acht verborgenen Videokassetten zu finden. Sie müssen versuchen, nicht dem Wahnsinn zu verfallen und dafür sorgen, dass ihnen die Batterien ihrer Taschenlampen nicht ausgehen – denn wenn sie sich verirren, werden sie leichte Beute für die Kreatur.

Als Kreatur muss der Spieler seine Opfer verfolgen und jagen, ohne gesehen zu werden. Die Kreatur lässt sich durch helles Licht blenden und zur Erstarrung bringen und wird versuchen die Ermittler einen nach dem anderen zu erwischen, um zu verhindern, dass sie die Videokassetten finden. Dabei helfen ihr ihre Götzen und unheiligen Kräfte.

Der Tod eines Ermittlers bedeutet nicht, dass das Spiel für ihn beendet ist, denn getötete Spieler können als Geist wieder auferstehen und mit ihrer gesteigerten Wahrnehmung den verbleibenden Ermittlern bei der Suche helfen. Jeder Charakter hat eigene Spezialisierungen und Fähigkeiten und es können zahlreiche Features freigeschaltet werden, darunter neue Charaktere, Kreaturen und Taschenlampen, so dass jeder Spieler das Setup finden kann, das seinem Spielstil am bestem entspricht. Am Ende jedes Spiels erscheint der titelgebende “White Noise”-Bildschirm, auf dem gezeigt wird, wohin jeder Spieler gegangen ist und was er getan hat.

White Noise 2 startet auf Steam Early Access mit zwei Spielmodi (Online und Einzelspieler) und den ersten beiden großen Spielumgebungen – das St. John’s Hospital, ein verlassenes Krankenhaus und das unübersichtliche Norwood-Kloster.

White Noise 2 erscheint am 27. Oktober auf Steam Early Access für PC, Mac und Linux um 7,99€.