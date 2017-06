Weltblutspendetag – Legt den Controller kurz beiseite und spendet Blut

Am heutigen Weltblutspendetag bitten wir euch inständig den Controller mal kurz beiseite zu legen und Blut zu spenden. Ihr rettet damit Leben und müsst dabei nicht mehr als einen kleinen Piekser ertragen. Gerade im Sommer gehen die Blutkonserven in Deutschland drastisch zur Neige und ihr könnt Euren Mitmenschen helfen. Und das Ganze dauert auch nicht lange, danach könnt ihr gerne wieder den Controller in die Hand nehmen und die Zombies killen ;). Und Blut spenden könnt ihr natürlich nicht nur heute sondern an jedem beliebigen Tag. Diejenigen die es dringend brauchen werden es euch danken.

Weitere Infos zum Blutspenden findet ihr unter www.blutspende.de. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit.