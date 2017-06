Der Webvideopreis 2017 ist live und die Stars aus der deutschen Videoszene werden heute ausgezeichnet. Einige Künstler waren im Vorfeld negativ auf den Preis gestimmt, dass die Nominierten aus diesem Jahr nicht ordnungsgemäß ausgewählt wurden. Der YoutTuber Maximilian „HandofBlood“ Knabe hielt im letzten Jahr eine Rede zum Thema Content auf YouTube und Ausbeutung Jugendlicher durch YouTuber.

Auch in diesem Jahr kam viel Kritik von HandofBlood und David Hain, die dem Veranstalter vorwarfen, dass die Abstimmung über die Nominierten nicht sonderlich fair und kompetent ablief.

Doch vernab dieser Streitigkeiten, werden heute die Gewinner der diesjährigen Kategorien ermittelt. Wir werden euch mit den Ergebnissen auf dem Laufenden halten und aktualisieren die Ergebnisse in diesem Beitrag.

Der Webvideopreis findet im ISS Dome in Düsseldorf statt und wird auf YouTube und Facebook gestreamt!

Gewinner 360°: WDR – Inside Auschwitz



Gewinner Animation: Kurzgesagt – In a nutshell



Gewinner Arthouse: Sebastian Linda – Memento Mori



Gewinner Beauty: Pusch Art



Gewinner Best Video of the year: Wishlist



Gewinner Brand Campaign: BVG – Alles Absicht



Gewinner Comedy: Neo Magazin Royale – Every Second Counts



Gewinner Community: Julien Bam – UNS „2.000.000 Special“

Gewinner Education & Science: The Simple Club

Gewinner Food: Sallys Welt

Gewinner Gaming: tinNendo

Gewinner Intercative: Julien Bam – „Ich wurde gehackt!“

Gewinner Journalism: tomatolix – Selbstexperimente



Gewinner Lifestyle: Kliemannsland

Gewinner Livestream: marmeladenoma



Gewinner Music: Rezo & TheClavinover – So singt man wie



Gewinner Opinion: Melina Sophie – #TUTETWAS



Gewinner Original Song: Die Lochis – Lieblingslied



Gewinner Person of the year female: Caroline Kebekus



Gewinner Person of the year male: Felix von der Laden



Gewinner Social Influencer Campaign: Julien Bam – Fanta Snapchat Kampagne



Gewinner Sports: Kampfkunst Lifestyle

Gewinner Vlog: Felix von der Laden