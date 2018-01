We Happy Few – Release auf Sommer 2018 verschoben

Das ungewöhnliche Action-Adventure We Happy Few wird nicht mehr wie geplant im April 2018 erscheinen. Wie die Entwickler von Compulsion Games unlängst bekannt gaben, wird der finale Release des Titels nämlich nun doch erst im Sommer diesen Jahres erfolgen.

So möchte man die zusätzlich zur Verfügung stehende Zeit vor allem für Feintuning sowie einige Detailverbesserungen nutzen. Gerade die ersten beiden Stunden in der Rolle von Protagonist Arthur sollen in diesem Zuge nochmals komplett überarbeitet werden.

Darüber hinaus zeigt sich das Entwicklerstudio unzufrieden mit dem aktuellen Early-Access-Status. Das Preis-Leistungsverhältnis sei laut eigenen Aussagen in diesem Rahmen nicht vertretbar und so biete man ab sofort Rückerstattungen an. Ab dem 1. Februar soll We Happy Few dann temporär nicht mehr über Steam zu erwerben sein, die Kaufoption wird erst wieder zum offiziellen Release aktiviert.

We Happy Few wird sowohl für PC als auch Xbox One und Playstation 4 zu einem Preis von rund 60 Euro veröffentlicht.