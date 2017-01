Watch_Dogs 2 Gratis-Testversion ab sofort für Playstation 4 erhältlich

Ubisoft kündigte heute an, dass eine Gratis-Testversion von Watch_Dogs 2 ab sofort zum Download für Playstation 4 verfügbar ist und ab dem 24. Januar 2017 auch für Microsoft Xbox One erhältlich sein wird. Ebenfalls am selben Tag wird auch das erste AddOn, das T-Bone Content Bundle, für Microsoft Xbox One und PC verfügbar sein.

Nachdem das Spiel viel Lob von der Presse, Kritikern und Fans erntete, bietet die kostenlose Testversion von Watch_Dogs 2 Spiele-Enthusiasten und Neuankömmlingen für drei Stunden Gratis-Zugang zu Inhalten, wie dem nahtlosen Multiplayer mit drei Online-Modi, „Hacker-Invasion“, „Kopfgeldjäger“ und zwei Spieler Co-Op sowie Story-Einsätze und Nebenaktivitäten. Das Spiel kann jederzeit gekauft werden, ohne das zusätzliche Downloads getätigt werden müssen, da der Fortschritt gespeichert und in die Vollversion übertragen wird.

In der Gratis-Testversion von Watch_Dogs 2 haben die Spieler die Möglichkeit die offene Welt der gesamten San Francisco Bay Area frei zu erkunden. Dabei nutzen sie die zahlreichen verfügbaren Gadgets, Waffen und erweiterten Hacking-Optionen, um das Schicksal der Stadt zu formen. Die Spieler können frei zwischen heimlichen Infiltrationen von Sperrgebieten oder irrwitzigem und actiongeladenem Chaos mit Freunden entscheiden. Zur Verfügung steht eine große Bandbreite von Geräten, Drohnen, ferngesteuerten Fahrzeugen und Waffen, zudem können die Spieler die Vorteile einer komplett hackbaren Stadt nutzen und beobachten, wie die Spieleumwelt auf jeden ihrer Schritte reagiert.