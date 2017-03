Wasserfestival für Pokémon GO angekündigt

Niantic, Inc. und The Pokémon Company International haben heute die nächste In-Game-Feier von Pokémon GO, das Pokémon GO Wasserfestival, angekündigt. Vom 22. März, 13 Uhr, PST, bis zum 29. März, 13 Uhr, PST, werden Trainer eher wasserartigen Pokémon wie Karpador, Schiggy, Karnimani und deren Entwicklungen weltweit begegnen. Trainer werden auch eine höhere Chance haben, wasserartigen Pokémon zu begegnen, die ursprünglich in der Johto-Region gefunden wurden, wenn sie Gebiete erkunden, in denen wasserartige Pokémon häufiger erscheinen.

Während dieser Feierlichkeiten werden Trainer, ab heute, auch Zugriff auf ein neues Avatar-Garderobeitem haben, den Karpador-Hut.

Mehr Informationen über das Wasserfestival stehen auf dem offiziellen Pokémon GO-Blog bereit: http://pokemongolive.com/de .Trainer können sich über Pokémon GO-Ankündigungen auf den neuesten Stand bringen, indem Sie der offiziellen App auf Twitter (https://twitter.com/PokemonGoApp) folgen oder Facebook (https://www.facebook.com/PokemonGO/)liken.