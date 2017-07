Was wurde aus Rare?

Schon seit 15 Jahren gehört die Firma Rare zu Micrsosoft, doch vielen kommt zuerst die grandiose Nintendo 64-Ära in den Kopf wenn sie den Namen des einst so großen Entwicklers hören. Rare ist eine Videospiel-Schmiede die viele Veränderungen durchmachten musste und heute erfahrt ihr bei uns welche das waren.

Die Anfänge

Alles begann schon weit vor der Zeit des Nintendo 64, genauer genommen im Jahre 1982. Als die Brüder Chris und Tim Stamper mit einigen Freunden die Firma Ashby Computers und Graphics gründeten. Schnell wandelte sich der Name in Ultimate Play the Game um. Ihr aller erstes Spiel Jetpack, für das sogenannte ZX Spectrum, war ein wahrer Hit und sollte den meisten ein Begriff sein. Es konnten mehr als 300 000 Einheiten des Spiels verkauft werden, wobei es insgesamt nur rund 1 000 000 ZX Spectrum Besitzer gab – die erste Millionen war nun in der Tasche.

Es erschienen anschließend über 40 Titel allein für das Nintendo Entertainment System (kurz NES) und das waren erst die Anfänge. Da sich um jedes der Rare Spiele zu kümmern den Rahmen deutlich sprengen würde, lasse ich das einfach mal und gebe euch am Ende noch eine Liste mit ALLEN jemals von Rare erschienenen Spielen.

Der Weg zum Konsolengeschäft

Bereits 1985 bereiteten sich die Brüder darauf vor von der Spectrum Entwicklung zum, damals noch sehr jungen, Konsolenmarkt zu wechseln. Hier beginnt auch die bekannte Partnerschaft mit Nintendo, denn die englische Firma fand das NES als Heimat für ihre Spiele. Der erste große Punkt war der erneute Wechsel des Namen, von nun an hieß die Firma Rare Limited. Der erste für das NES erschienene Titel war Slalom. Die Jahre 1987-1992 waren die produktivsten in der Geschichte der Firma. Mehr als 40 NES Spiele wurden für verschiedene Publisher entwickelt (Für damalige Zeiten qualitativ hochwertig, aus heutiger Sicht natürlich nicht mehr). Besonders im Kopf blieben Titel wie beispielsweise Battletoads.

Ende 1991 stand eine kurze Pause bevor, pünktlich zur Ende der NES-Ära. Rare investierte mehr Geld in Grafik und Performance und das machte sich auch bezahlt. Nintendo wurde immer aufmerksamer auf das, mittlerweile schon bekanntere, Entwicklerstudio. Dies führte dann schlussendlich dazu, dass sie ihre große Marke Donkey Kong in die Hände der Firma legten. Daraus entstanden dann Klassiker wie Donkey Kong 64 und die DK Country-Reihe, nun übrigens unter dem Namen Rareware. Der Hype um Donkey Kong Country war beispielsweise so groß, dass er von den Veröffentlichungen der PlayStation und des Sega Saturns ablenkte.

„Ein Teil von Nintendo“

Die Geschichte nahm ihren Lauf und im Jahr 1995 entschloss sich Nintendo dazu einen Anteil von 25% am Studio zu kaufen. Damit war Rare der erste westliche Entwickler der nur für Nintendo entwickeln durfte. Bis 1999 stieg Nintendos Anteil auf 49% an. In dem exklusiven Zeitraum zwischen Rare und Nintendo (1994-2002) nannten sich die Engländer auch offiziell in Rareware um. Auf der Nintendo eigenen Messe Shoshinkai 1995 zeigte Rare zum ersten Mal den N64-Hit Goldeneye. Erwähnt werden sollte hier auch noch, dass es aus heutiger Sicht ist nahezu unvorstellbar, dass Nintendo sich eine Lizenz wie die von James Bond sichert, um dann Spiele entwickeln zu lassen.

Spätestens zum Erscheinen von Banjo Kazooie wurde klar, dass Rareware es bestens verstand, Nintendo in Sachen Qualität gleich zu ziehen oder gar zu überholen. Nicht wenige Medien bezeichnen Diddy Kong Racing als das bessere Mario Kart und halten Banjo Kazooie sogar noch besser als Super Mario 64. Ich persönlich würde bei Diddy Kong Racing sofort zustimmen… bei Banjo Kazooie bleibe ich dem Klempner aber treu. Mit Conkers Bad Fur Day, Jetforce Gemini, Banjo Kazooie sowie Tooie, Diddy Kong Racing und Donkey Kong 64 konnte Rare mit die besten Spiele für die Nintendo 64-Konsole stellen.

Die 2000er brachen an und Rareware war schon eifrig dabei die ersten Gamecube Spiele zu entwickeln, sie waren mit einer der wenigen ersten Firmen mit DevKit. Auf der E3 2001 zeigte man 3 Spiele für Nintendos neueste Heimkonsole. Neben Starfox Adventures waren es Kameo: Elements of Power und Donkey Kong Racing (Ich könnte heulen wenn ich bedenke, dass es diesen Titel niemals gab und wahrscheinlich auch nie geben wird).

Der Abgang von Nintendo

Heute wissen wir, dass Rare nicht für immer bei Nintendo geblieben ist, allerdings nie mehr an ihren dortigen Erfolg anknüpfen konnte. Im Dezember 2001 ließ Rare Weihnachtskarten produzieren auf denen sowohl eine Xbox als auch eine PS2 zu sehen war. Diese Karte hat die Pläne der Brüder gut widergespiegelt. Die Rare Spiele sollten zukünftig nicht mehr nur für Nintendo entwickelt werden, sondern auch für andere Plattformen. Unter anderem waren EA, Activision und Disney im Gespräch, Nintendo hat sich lange Zeit nicht geäußert, obwohl ihr Vertrag mit Rare bald auslaufen würde. Später stellte sich dann Microsoft als großer Interessent heraus. Ein ehemaliger Nintendo of America Mitarbeiter (Ken Lobb), der mittlerweile für Microsoft arbeitete, stellte den Kontakt zwischen Rare und dem Windows-Giganten her. Nachdem Activision und co. wegen des Preises aus dem Spiel waren lag es nun an Nintendo. Nintendo war aber nicht bereit den hohen Preis zu zahlen und so ging Rare für 375 Millionen Dollar zu 100% in den Besitz von Microsoft über.

Microsoft wollte Nintendo mit diesem Schritt massiv schaden und zudem ihr Portfolie mit den familienfreundlichen Raremarken stärken. Mit diesem strategischen Schachzug wollten sie den „Konsolenkrieg“ für sich entscheiden. Im Nachhinein wissen wir ja, dass es nicht wirklich funktioniert hat. Mit dem Wechsel im Jahre 2004 änderte sich der Name von Rareware auch offiziell wieder zu Rare. Konsolenspiele waren nun zwar Xbox-exklusiv, allerdings durften weiterhin Handheld-Games für Nintendo entwickelt werden.

Der Untergang Rares bei Microsoft

Rare konnte nur schleppend bei Microsoft Fuß fassen. Mit Grabbed by The Ghoulies und Conker: Live and Reloaded, dem Remake von Conker’s Bad Fur Day samt Xbox Live Multiplayer Komponente und einer menge Zensur, waren es die einzigen Raregames auf der Xbox. Aber sie gaben bekannt auf der Xbox 360 deutlich mehr zu schaffen, doch bevor diese erschien, verließen schon viele alte Mitarbeiter Rare, da sie mit Microsoft unzufrieden waren.

Zum Start der 360 brachte Rare mit Kameo: Elements of Power und Perfect Dark Zero gleich zwei Spiele. Zu Beginn war also nicht allzu viel von dieser Missgunst zu merken. 2006 und 2008 konnte Rare nochmal mit zwei Viva Pinata-Teilen von sich und ihren Fähigkeiten überzeugen. Dann kam ein großer Tiefpunkt im Jahre 2008: Banjo und Kazooie: Schraube locker, mit diesem Titel wurde für nahezu alle Fans das Banjo und Kazooie Franchise offiziell begraben.

Ab dem Jahre 2010 durfte Rare sich dann nur noch an irgendwelchen Kinect-Spielen versuchen. Spätestens hier sind nahezu alle alten Mitarbeiter endgültig abgesprungen. Die Stamper Brüder, also Gründer von Rare, verließen das sinkende Schiff bereits im Jahre 2007. Hier wurde ein einfach enormes Potenzial verschenkt.

Vorletztes Jahr erschien mit der Rare Replay Kollektion noch mal eine Sammlung mit allen Perlen des Entwicklerstudios (außer die mit den von Nintendo gesicherten Donkey Kong Rechten). Momentan werkelt Rare an dem Piraten-Multiplayer-Titel Sea of Thieves, dieses sieht gar nicht mal so schlecht aus.. Leider nur eben kein richtiges Rare-Spiel.

Was wurde aus den ehemaligen Mitarbeitern?

Die Mitarbeiter haben sich gesplittet: Einige haben den Videospielen abgeschworen und andere sind zu anderen Studios übergelaufen. ABER es gibt noch zwei namenhafte Studios die sich aus dem alten Rare entwickelt haben. Das eine sind die Retro Studios, diese gehören zu Nintendo und sind für Spiele wie die Donkey Kong Country Returns-Reihe zuständig. Auch die Metroid Prime-Reihe ist den Retro Studios entsprungen. Das andere Studio ist Playtonic Games. Playtonic Games hat zwar bis jetzt nur Yooka-Laylee, einen geistigen Banjo Kazooie Nachfolger, rausgebracht, aber das Potenzial ist da.

Dann hätten wir da noch den wohl bekanntesten Composer der Videospielgeschichte: Grant Kirkhope. Grant war für so ziemlich jeden Soundtrack der großen Rare-Spiele verantwortlich, doch man darf beruhigt sein. Auch heute darf man noch die Klänge des Komponisten hören, zuletzt beispielsweise in Yooka-Laylee und bald auch wieder in Mario + Rabbids: Kingdom Battle.

Fazit

Leider war es das, spätestens, mit den Kinect Spielen mit Rare. Das einzig positive was man an dieser Entwicklung festhalten kann sind die Retro Studios und Playtonic Games. Auch wenn Rare jetzt endlich wieder ein „normales“ Spiel entwickeln darf, wird Rare dennoch nie wieder seinen alten Charme erreichen…