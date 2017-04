Warum uns gutes Internet so wichtig ist

Jeder kennt es und jeder hasst es: Das Internet fließt mal wieder durch die Bambusleitung. Doch warum ist gutes Internet mittlerweile so wichtig?

Das Problem

Wirklich jeder Gamer, beziehungsweise auch jeder andere, der das Internet öfter nutzt, musste schon einmal mit schlechtem Internet klarkommen. Vor allem bei Leuten die Videospiele spielen ist das besonders grausam. Entweder patcht das Spiel mal wieder stundenlang, es laggt durch die instabile Serververbindung wie die Hölle, die Ladezeiten (Zum Beispiel bei League of Legends) dauern Lange genug um noch mal eben einen Döner um die Ecke zu holen. Manchmal dauert es wirklich mehrere Stunden bis hin zu Tagen große Spiele herunterzuladen. Das schlimmste bei den Online-Games? Es muss nicht euer eigenes Problem sein, denn hat ein Mitglied eures Teams Verbindungsprobleme werden diese auch euch das Match erschweren.

Aber auch für Nicht-Spieler ist das schrecklich. Ihr müsst dringend eine wichtige Mail abschicken aber euer Internet will einfach nicht mitspielen? Ärgerlich, keine Frage. Des weiteren wollt ihr YouTube Videos auch lieber in HD statt in einer Pixeldichte von 480, ganz zu schweigen von 360 oder gar 144 sehen. Mit am schlimmsten ist dann noch wenn der Netflix, Amazon Prime oder Twitch Stream einfach nicht laufen will – Ich für meinen Teil wäre sehr schlecht drauf wenn ich meine Nintendo Direct verpassen würde.

Ich habe es jetzt etwas ausführlicher behandelt und glaube bis hierhin kann jeder die Nachteile von einer schlechten Datenverbindung verstehen und sehr wahrscheinlich auch nachvollziehen. Mit gutem Internet treten diese Probleme gar nicht erst auf.

Woran liegt das?

Eine schlechte Internetverbindung kann mehrere Ursachen haben. Dabei können wir auch unterscheiden ob die Ressource nur temporär oder dauerhaft schlecht ist. Temporäre, also sich über eine gewisse Dauer erstreckende Probleme, sind zwar nicht weniger nervig, aber immerhin etwas vertretbarer.

Der Ort : Leider sind einige Orte mit schlechterem bzw. langsameren Internet ausgestattet als andere. Will heißen wer in Köln Mitte lebt wird höchstwahrscheinlich besseres Internet haben als jemand der auf einem abgelegenen Bauernhof in irgendeinem kleinen Dorf in der Eifel lebt. Dabei liegt es einfach an der schlechten oder unzureichenden Modernisierung der Mobilfunk und Internetanbieter. Hier hilft nur beschweren oder umziehen, beides nicht unbedingt erfolgreich.

: Leider sind einige Orte mit schlechterem bzw. langsameren Internet ausgestattet als andere. Will heißen wer in Köln Mitte lebt wird höchstwahrscheinlich besseres Internet haben als jemand der auf einem abgelegenen Bauernhof in irgendeinem kleinen Dorf in der Eifel lebt. Dabei liegt es einfach an der schlechten oder unzureichenden Modernisierung der Mobilfunk und Internetanbieter. Hier hilft nur beschweren oder umziehen, beides nicht unbedingt erfolgreich. Die Position des Routers : Auch die Position des Routers im Haus selbst, kann eine unglaublich gute Leitung sehr stark drosseln, von daher die Box nie direkt an Wände oder in geschlossene Schränke, denn so können sich die Wellen gar nicht erst ausbreiten. Von Vorteil wäre es auch den Router relativ mittig in Haus oder Wohnung zu positionieren, um somit den größtmöglichen Radius der Verbindung zu erreichen.

: Auch die Position des Routers im Haus selbst, kann eine unglaublich gute Leitung sehr stark drosseln, von daher die Box nie direkt an Wände oder in geschlossene Schränke, denn so können sich die Wellen gar nicht erst ausbreiten. Von Vorteil wäre es auch den Router relativ mittig in Haus oder Wohnung zu positionieren, um somit den größtmöglichen Radius der Verbindung zu erreichen. Überlastung oder Probleme beim Anbieter: Manchmal steckt man einfach nicht drin. Hat euer Internetanbieter technische Probleme kann das Netz darunter leiden oder sogar komplett ausfallen, etwas dagegen unternehmen kann man allerdings nicht. Ein anderer Fall der auftreten kann ist die Aus- und Überlastung eures Internets. Wenn bei euch Beispielsweise drei Devices gleichzeitig etwas downloaden, dann wird die Downloadgeschwindigkeit sehr wahrscheinlich darunter leiden.

Mögliche Lösungen

Wie bereits oben erwähnt könnt ihr bei einigen Problemen einfach selbst nichts verändern. Die Lösungen für besseres Internet, die ich euch mit auf den Weg gebe, sind erst mal eine „korrekte“ Positionierung des Wlan-Routers. Wenn es möglich ist, könnt ihr euer Gerät per Lan-Kabel verbinden, dies garantiert die bestmögliche Internetverbindung die ihr bekommen könnt. Aber das wichtigste ist ganz klar Augen auf bei der Wahl des Internetanbieters. Hier gilt, wie bei vielen Dingen, teuer muss nicht unbedingt auch gut heißen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis muss stimmen. Doch wie soll man bei den ganzen Anbietern die Übersicht behalten? Woher weiß man, welcher und ob ein Anbieter Highspeed DSL für seinen Standort anbietet? Genau, das wird schwer. Glücklicherweise gibt es da sehr gute Vergleichsportale. Wenige Angaben und schon bekommt ihr alle Anbieter in eurer Nähe vorgeschlagen, natürlich mit Werten und Preisen zum vergleichen. Im Notfall hilft eben nur noch der Wechsel.

Viele von euch werden das schon gewusst haben, dennoch hoffe ich einigen unter euch etwas geholfen zu haben.