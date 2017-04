Warum Outlast 2 das Horror-Game des Jahres werden könnte

Im ersten Teil von Outlast konntet ihr Miles Upshur, einen Enthüllungsjournalisten, spielen und habt die Mount Massive Nervenheilanstalt unter die Lupe genommen. Nachdem ihr den grauenerregenden Ort unter die Lupe genommen habt, werdet ihr gefangen und müsst weglaufen und euch verstecken. Hört sich im ersten Augenblick nicht gruselig an, ist es aber. Outlast hat mit dem ersten Teil eine extreme Spannung erzeugt, bei der ihr pausenlos das Gefühl habt, es passiert gleich etwas.

Mit eurem Outlast 2 Key könnt ihr wieder in das absolute Grauen abtauchen und euch werden garantiert wieder einmal die Haare zu Berge stehen. Was macht dieses Spiel so besonders? Kurz und knapp: die Einfachheit. Mit einer Kamera ausgestattet musst du als Blake Langermann, einem Journalisten, die Sonora-Wüste erkunden. Dabei stößt du auf ein Dorf, welches vollkommen vom Rest der Menschheit isoliert ist. Das allein lässt einen schon erahnen, dass brutale Rituale und Verfolgungsjagden auf dem Plan stehen, die es in Action-Sequenzen zu bewältigen gilt. Die einzige Ausrüstung, die Kamera, ist mit einer Nachtsicht Funktion ausgestattet, die jedoch im Laufe des Spieles ausfallen könnte. Ein weiterer Clou :Der Protagonist trägt eine Brille und ist definitiv auf sie angewiesen! Fällt sie herunter, verschlechtert sich die Sicht und es wird deutlich schwieriger, die Lage zu überblicken.

Die Entwickler haben sich ins Zeug geworfen und versucht mit wenig Ausrüstung den Spieler mit auf eine Reise voller Horror und Schrecken zu nehmen. Wer da noch still vor dem Bildschirm hocken kann, der ist wirklich resistent gegen Horror-Games.