Wartile – Tabletop-Strategie startet in den Early-Access

Das mittelalterliche und von Tabletops inspirierte Echtzeitstrategiespiel Wartile von Playwood Project ist in den Early-Access via Steam gestartet. Mit detaillierten Dioramen und innovativem, taktischem Gameplay nimmt Wartile die Spieler mit auf eine Reise durch penibel gestaltete Umgebungen. Die Spieler führen ihre Horde Wikingerkrieger durch eine Serie von schönen Kampfszenarien. Jedes dieser Schlachtfelder hat eine eigene Hintergrundgeschichte und Atmosphäre.

Das sagt der Entwickler:

„Wir sind sehr froh darüber, endlich im Steam Early Access verfügbar zu sein und sind zuversichtlich, dass die beeindruckenden Dioramen von Wartile und das einzigartige Gameplay frischen Wind und visuelle Neuerungen in das Echtzeitstrategiegenre bringen werden“, so Michael Rud Jakobsen, Gründer und Creative Director von Playwood Project. „Die Teamleistung und die positive Resonanz der Presse und der Community haben uns in den letzten Monaten am Laufen gehalten und wir freuen uns schlicht zu hören, was die Spieler von unserem Produkt halten!“

Wartile ist ein Einzel- und Multiplayer-Titel für PC, der stark von Tabletops inspiriert wurde und atmosphärisch auf eine gewisse Art und Weise rundenbasierte Mechaniken in den Schlachten bietet. Das Spiel repliziert das Gefühl, ein Tabletop zu spielen, bietet aber mehr taktische Tiefe und direkteres Schlachtgeschehen. Jedes Schlachtfeld ist ein detailverliebtes digitales Diorama mit Kacheln, die es den Spielern erlauben, ihre strategischen und taktischen Züge in Echtzeit zu planen.

Die Einheiten sind komplett individualisierbar inklusive Rüstung, Waffen und Token, die Fähigkeiten verbessern. Diese Token können von den Spielern durch das Erfüllen von Spezialaufgaben erworben werden und dann dafür genutzt werden, verschiedene Statuswerte für ihre Charaktere zu erhöhen und auszubauen, wenn sie im Spielverlauf in den Stufen aufsteigen. Die Spieler können taktische Feinheiten im Nahkampf oder Fernkampf verbessern, indem sie Fähigkeitskarten und göttliche Karten nutzen, wenn ihre Figuren in den Stufen aufsteigen und indem sie auf den Schlachtfeldern Spezialaufgaben erfüllen. Göttliche Karten und Fähigkeiten können vor einem Kampf von den Spielern zusammengestellt und dann bei der Konfrontation genutzt werden. Diese Karten können durch ihre Macht durchaus das Schlachtgeschehen maßgeblich verändern, wenn der Spieler sich aus einer aussichtslosen Lage befreien muss.

Early-Access-Trailer:

Für das Spiel ist eine breite Auswahl an detaillierten Umgebungen geplant, unter anderem norwegische Berge, Sümpfe, steinige englische Küsten, dunkle Dungeons und weitläufige Graslandschaften. Wartile erlaubt es Spielern zusätzlich, eine große Auswahl an Charakteren freizuschalten, von denen jeder unterschiedliche Kampffertigkeiten mitbringt, was zu einer starken Anpassungbarkeit an den eigenen Spielstil führt.