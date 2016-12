Warspear Online: Das riesige MMORPG erobert jetzt auch den deutschen Markt

Das kostenlose MMORPG Warspear Online ist jetzt auch auf Deutsch verfügbar! Seit dem 1. Dezember steht eine exklusive Version für deutschsprachige Spieler zur Verfügung, für die wichtige Teile des Spiels übersetzt wurden. Dazu gehören neben den Questzielen die Gebietsnamen der riesigen offenen Spielwelt, sowie die Items, das Interface sowie Neuigkeiten und Informationen.

Erlebt werden die fantastischen Abenteuer in der von Kriegen heimgesuchten Spielwelt “Arinar” mit Android, iOS, Windows Phone, Windows, Linux und OS X. Ob vor dem heimischen PC oder unterwegs in der Bahn: Ganz egal, wo sich die zukünftigen Helden gerade aufhalten: Arinar wartet schon auf neue deutschsprachige Spieler.

Winter is coming

Ab Mitte Dezember kommen auch die deutschen Rollenspielhelden in den Genuss des Warspear Online Winter Events! Dafür wird eigens eine raue, schneebedeckte Insel für alle Spieler freigeschaltet. Diese sorgt neben winterlicher Stimmung für Nachschub an speziellen Inhalten und garantiert einen ganzen Stiefel lang anhaltenden Spielspaßes!

Warspear Online: Deutschsprachige Community und angepasste Preise

AIGRIND ist stolz auf seine seit Jahren gewachsene riesige, internationale Community. Nun wurde auch eine neue regionale Kategorie für deutschsprachige Spieler im offiziellen Forum von Warspear Online hinzugefügt. Hier lässt es sich in angenehmer Atmosphäre über Quests und Konflikte diskutieren. Auch neue Freunde lassen sich hier finden, mit denen man sich im Spiel zu Gilden und Gruppen zusammenschließen kann. Gemeinsam machen die Schlachten gleich nochmal soviel Spaß.

Dazu wurde die komplette Website von Warspear Online auf Deutsch übersetzt. Diese wird regelmäßig mit Neuigkeiten, Updates und anderen nützlichen Infos aktualisiert. AIGRIND bietet Spielern in deutschsprachigen Ländern außerdem Sonderpreise für Premiumwährungs-Pakete.

Über Warspear Online: Das Multi-Plattform-Phänomen

Warspear Online begann als eines der ersten 2D MMORPGs auf Smartphones mit Symbian OS und wurde rasch zu einem Multi-Plattform-Phänomen mit über 8 Millionen registrierten Konten. Warspear Online wurde 2013 von den Best App Ever Awards zum Besten MMORPG auf Android und 2015 zum Besten MMORPG auf iOS gewählt.

Warspear Online: An Rollenspiel-Vielfalt kaum zu überbieten

Die Welt von Warspear Online bietet für angehende Helden eine schier unglaubliche Vielfalt und wird so jeder Facette des Rollenspiel-Genres gerecht! Es stehen vier verschiedene Rassen zur Auswahl (Erstgeborene und Auserwählte vs. Bergclans und Verlassene), die jeweils zwei unterschiedlichen Allianzen angehören: Die Wächter und die Legion – seit Jahrhunderten Todfeinde. Aber: Auch ein einzelner Krieger kann in der Welt von Arinar den Krieg entscheiden!

Bleibt nur die Frage, ob man als Paladin, Priester, Magier, Barbar, Schurke, Schamane, Klingentänzer, Jäger, Druide, Todesritter, Nekromant oder Hexenmeister in die Schlachten zieht! Über 80 Experten-Fähigkeiten, eine Vielzahl von Kostümen, Schmuckgegenständen, Frisuren, Haarfarben und neun verschiedene Handwerksberufe laden dazu ein, den Spielercharakter nach Belieben zu personalisieren – egal ob PvP Monster, PvE Ninja oder irgendetwas dazwischen: Praktisch jede Rolle ist möglich!

Warspear Online: Es gibt immer was zu tun!

Erkunden lassen sich acht riesige Inseln und Dutzende von Verliesen. Weitläufige mysteriöse Länder warten nur darauf, vom Spieler ihrer Geheimnisse beraubt zu werden. Nicht nur wertvolle Schätze lassen sich bergen – überall warten neue Abenteuer und Tausende von Monstern! Insgesamt stehen über 1.500 einzigartige Quests zur Verfügung. Hunderte tägliche Quests und monatliche Updates liefern neue Geschichten, Gebiete, Verliese, Fähigkeiten, Errungenschaften und Ausrüstungsgegenstände. Zusätzlich gibt es bis zu 5 Mal im Jahr große Updates für Warspear Online.

Unvorbereitet muss also niemand in den Krieg ziehen. Regelmäßig finden gewaltige Schlachten um Territorien zwischen den Allianzen oder dynamische Events wie die “Chaos-Invasion” auf Irselnort, statt. Ein Grund mehr, sich in Gilden zu organisieren, als Gruppe die riesige Spielwelt zu erkunden, per Chat zu kommunizieren, Handel zu treiben und Waren auszutauschen.

Warspear Online Winter Event ab Ende Dezember

Neueinsteiger erleben direkt ein spannendes Winter Event. Auf der verschneiten Insel gibt es seltene Gegenstände zu entdecken, die nur für die Zeit des Events im Spiel zu finden sind. Augen auf: Darunter könnte auch eine der besten Waffen Arinars sein! Jedes Warspear Online Event kann den Spielercharakter reich machen – man braucht nur etwas Glück. Außerdem lässt sich der Charakter während des Events viel schneller entwickeln und höher aufleveln.

Jetzt Warspear Online spielen