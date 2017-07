Warner Bros. kündigt The LEGO Ninjago Movie Videogame mit Release an

The LEGO NINJAGO Movie Videogame bringt ununterbrochene Action und spannende Kämpfe vom Film ins Wohnzimmer, damit Kinder auf ihre eigenen Ninjago-Abenteuer gehen können“, sagt Tom Stone, Geschäftsführer, TT Games. „Verbesserte Bewegungen helfen den Spielern dabei, sich flüssig und anmutig wie ein geheimer Ninja-Krieger durch Ninjago zu bewegen und ihre Kampffertigkeiten zu verbessern.

The LEGO Group freut sich, das Ninjago-Spielerlebnis mit dem The LEGO NINJAGO Movie Videogame, erweitern zu können“, sagt Sean McEvoy, Vizepräsident Digitale Spiele, The LEGO Group. „Fans werden es lieben, mit ihren Lieblings-Ninjago-Helden zu spielen und sich auf ein episches Abenteuer von Gut gegen Böse begeben zu können.

Im Spiel können die Spieler in die Rolle ihrer Lieblingsninjas Lloyd, Nya, Jay, Kai, Cole, Zane und Master Wu schlüpfen, um mit Ehre und Können durch Wellen von Feinden ihre Heimatinsel Ninjago gegen den teuflischen Lord Garmadon und seine Hai-Armee zu verteidigen. Dazu müssen sie die Kunst der Ninja-Beweglichkeit meistern, mit der sie sich durch Ninjago bewegen können, indem sie die Wände entlanglaufen, hoch in die Luft springen und die Feinde von Ninjago bekämpfen. Dadurch steigen sie im Rang auf und verbessern die Kampfkunst ihres Ninja. Die Spieler können außerdem die Kraft des Spinjitzu nutzen, um Ninjago gemeinsam zu verteidigen.

Das Spiel beinhaltet acht große, actiongeladene Orte aus der Handlung von The LEGO NINJAGO Movie. Jeder Ort hat seinen eigenen, einzigartigen Dojo der Herausforderungen, wo Spieler ihre Kampffähigkeiten erproben und mit immer stärkeren Gegnern kämpfen können. Mit Kampf-Landkarten können Spieler auch in vier verschiedenen Spielmodi gegen Freunde und Familie antreten. Lokal können im Split-Screen-Modus bis zu vier Spieler gegeneinander spielen.