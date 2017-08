Warhammer: Vermintide 2 – Nachfolger angekündigt!

Fatshark kündigt Warhammer: Vermintide 2 an. Was für eine Freude für Koop-Shooter Fans. Bereits Teil 1 konnte uns und die Zockergemeinde überzeugen. Über 1,5 Millionen Stück haben einen Käufer gefunden.

Der Titel wird zuerst auf dem PC und in weiterer Folge auch für die Konsolen erscheinen. Am 17. Oktober wird ein Livestream abgehalten auf diesen freuen wir uns bereits höllisch.

“On October 23rd, 2015 we introduced the world to Warhammer: Vermintide, and since then it has sold over 1.5 million units.” says Martin Wahlund, CEO of Fatshark and continues “Now it’s time to introduce the upcoming sequel – Warhammer: Vermintide 2”. More details about Warhammer: Vermintide 2 will be revealed via a Live Stream on October 17, 7PM CET / 10AM PST via www.twitch.tv/fatsharkgames.