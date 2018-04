Warframe – “Beasts of the Sanctuary”-Update bringt Khora und Überlebensmodus

Digital Extremes wird diese Woche mit dem neuen Beasts of the Sanctuary-Update Khora, den ersten Warframe von 2018 und Sanctuary Onslaught, einen völlig neuen teambasierten Survival-Spielmodus für die PC-Version von Warframe vorstellen. Beasts of the Sanctuary wird im Mai auch für Xbox One und PlayStation 4 erscheinen.

Khora:

Khora bietet eine vielseitige Mischung aus Offensiv- und Verteidigungskräften mit einem einzigartigen Arsenal an Angriffen. Die stylisch gepanzerte Khora schwingt eine schlangenartige Metallpeitsche, die aus der Distanz zuschlägt und befehligt einen metallischen Kavat (Katzen-Begleiter), der Feinde schnell mit einem Wirbelwind der Schmerzen umgibt. Der neue Sanctuary Onslaught-Modus, in dem Khora gefunden werden kann, ermöglicht es Solospielern oder einer Gruppe von bis zu vier Spielern, schnell durch getimte Portale zu stürmen und dabei Wellen von immer mächtigeren Gegnern zu besiegen. Sowohl Khora als auch Sanctuary Onslaught sind kostenlos im Beasts of the Sanctuary-Update enthalten und bieten den Tenno neue Möglichkeiten, im kooperativen Chaos von Warframe zu bestehen.

Der 35. Warframe, Khora, bietet sowohl tödliche Angriffe als auch teamorientierte Verteidigungstaktiken mit vier einzigartigen Fähigkeiten:

Whipclaw: Erschüttere deine Feinde mit einem ohrenbetäubenden Peitschenhieb.

Ensnare: Binde ein unglückliches Ziel mit lebendigem Metall und fessele weitere Gegner in der Nähe. Löse die Falle mit einem Peitschenhieb.

Venari: Rufe einen wilden, glänzenden Kavat herbei. Durch mehrfache Aktivierung kannst du zwischen Angriff, Schutz und Heilung wechseln.

Strangledome: Webe eine Kuppel aus lebendigen Ketten, die jeden Feind im Inneren sowie jeden der dumm genug ist, sich zu nähern, fesseln und würgen.

Neue Waffen und Gegenstände für Khora sind die Dartgun, Quill Spear, Tenno Revolver Rifle, Zaw Parts, Quill Syandana und Quill Alt Helmet.

Nachdem Sanctuary Onslaught im Rahmen der zweimonatlichen Devstreams im März dieses Jahres bereits vorgestellt wurde, kann es jetzt losgehen. Dieser neue kooperative und kompetitive Modus fordert die Spieler heraus, zusammenzuarbeiten, um endlose Wellen von Gegnern zu überleben, die ihnen den Weg zum nächsten Portal versperren. Die Spieler müssen schnell Massen von Feinden töten, während sie durch einzigartig gestaltete Umgebungen zu zufälligen Portalen vorrücken, um zu entkommen – um dann das Ganze noch einmal zu wiederholen, und das alles gegen die Uhr.