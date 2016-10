Warface – Zum dritten Geburtstag gibt es eine neue Mission namens Operation Black Shark

Crytek hat bekannt gegeben, dass eine umfangreiche neue Spezialmission mit dem Namen Black Shark ab heute für den kostenlosen Online-Shooter Warface verfügbar ist.

In Operation Black Shark infiltrieren wir einen gigantischen Wolkenkratzer der von Blackwood gebaut wird, einer feindlichen militärischen Abteilung. Als Teil einer Eliteeinheit von Warface – den Spezialkräften, die Blackwood aufhalten sollen – müssen sich Spieler mit Härte, Verstand und Teamwork durch eine Etage nach der anderen kämpfen, um den Turm zum Einsturz zu bringen. In den Stockwerken wimmelt es nur so von Blackwoods Truppen, automatischen Schussanlagen und einer gnadenlosen Horde von Cyborg-Kriegern, die den Spielern taktisches Können abfordern. Die neue Spezialmission ist zusammen mit neuen Waffen und Errungenschaften im heutigen Update enthalten.

Trailer:

Die Entwicklung an Warface geht ständig weiter und das Spiel – das seit letztem Freitag sein drittes Jubiläum in Nordamerika, Europa und der Türkei feiert – hat sich seit seinem Start deutlich verändert. Operation Black Shark ist bereits Teil des 37. großen Updates für Warface. Inzwischen können sich Spieler auf über 50 PvP-Karten in acht verschiedenen Spielmodi mit über 400 Waffenvariationen messen.

Allein in den letzten zwölf Monaten wurde Warface um acht PvP-Karten, die Spezialmissionen Anubis und Earth Shaker, mehrere Waffen und Skins, wie die von Crysis inspirierten Nanoanzüge, erweitert. Neben grafischen Verbesserungen und Balancing wurden auch EasyAntiCheat- und FairFight-Systeme eingeführt, um Fairness für alle Spieler zu garantieren. Außerdem wird Warface als eSport-Disziplin von der ESL offiziell unterstützt, wobei Spieler wöchentlich Geldpreise gewinnen können.

Das sagt der Entwickler: